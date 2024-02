¿Reversazo? Fernando Gago no sabe cuándo estará 'Chicharito' Hernández

Volvemos al inicio: no se sabe cuándo ‘Chicharito’ Hernández podrá estar disponible para jugar.

Pues, si estuviera listo para ver acción ante Pumas el fin de semana, el técnico Fernando Gago al menos hubiera dado una posibilidad ¿verdad? Bueno, el estratega prefirió no tocar el tema en su última charla.

“Es momento de hablar del partido, de Javier (Hernández) todavía queda tiempo, ya veremos cuando esté disponible para jugar”, comentó el técnico del Guadalajara al término del partido ante el Necaxa, el cual finalizó en derrota para Chivas, apenas la segunda en lo que va de este Clausura 2024.

¡PERDIÓ EL GUADALAJARA DE GAGO! 😱 "Te digo que les hace falta un delantero, falta 'Chicharito'...". 😉



Respecto al duelo, Gago insistió en que su equipo jugó bien, más allá de que a todas luces el club de casa fue justo vencedor y de que el conjunto tapatío no pudo anotar gol. En ese sentido, restó responsabilidad a Ricardo Marín y a Cade Cowell, quienes tienen uno y cero goles en la Liga MX, respectivamente.

“El equipo está funcionando, está jugando bien y no solamente hace goles el delantero, en mi forma de ver el futbol el delantero no solo hace los goles, puede llegar a finalizar, pero cuando un rival tiene una línea de tres, el ‘9’ no tiene tanto espacio para generar situaciones”, analizó el entrenador de 37 años.

Chivas contrató a ‘Chicharito’ Hernández hace un mes, pero aún no ha podido ver minutos y aunque se decía que este fin de semana podría debutar en su segunda etapa, el entrenador no dio razón.