¡Quieren 'descender' al Mazatlán para regresar al Atlante en 2026!

Enrique Gómez

Pronto se vivirá un nuevo episodio de ‘arrebato’ en la Liga MX. La vieja práctica de eliminar una plaza en la Primera División para poner otra está cerca de volver a suceder, todo para traer de regreso al Atlante.

La víctima sería nada menos que el Mazatlán. Sí, el equipo que llegó en 2020 tras haber tomado la plaza del Morelia y que se ufanó por todo lo alto por su intempestiva llegada a la máxima categoría ahora podría sufrir un ajuste de cuentas, pues su franquicia podría ser vendida al histórico club azulgrana.

El dueño del equipo morado es Ricardo Salinas Pliego, el mismo que ejecutó la orden para disolver al Morelia y convertirlo en Mazatlán y así aprovechar la invitación y el ‘apoyo’ del gobierno de Sinaloa, que quería sí o sí un equipo de Primera División para ocupar el Estadio Kraken. Ahora, el mismo empresario podría vender la plaza a Emilio Escalante, propietario del Atlante, que juega en la Liga de Expansión.

Mazatlán o Querétaro, ¿qué equipo es más relevante para la Liga MX?

Todo lo que se sabe sobre esta compra de franquicia en la Liga MX hasta ahora, de acuerdo con los reportes de la prensa mexicana:

· Atlante está en negociaciones con los dueños de Mazatlán para comprar su plaza

· Se espera que los ‘Potros’ estén de regreso en la Liga MX para el Apertura 2026

· El club azulgrana no jugaría en Sinaloa, sino en el Estadio Azteca (Ciudad de México)

· El Mazatlán no desaparecería, sino que buscaría una plaza en la Liga de Expansión

· 65 millones de dólares, lo que, se dice, pagará el Atlante por la plaza mazatleca

Si Mazatlán llegó a Primera División por un trámite sobre la mesa, sería de esta misma manera como abandone la Primera División. Curiosamente, le sucedería lo mismo que en su momento le provocó al Morelia: un descenso ‘forzoso’ y una mágica aparición en la segunda división del futbol mexicano.

Atlante es el único equipo de la Liga de Expansión que cuenta con una certificación sólida para poder ascender, pero, como para reabrir la pelea deportiva por una plaza en la máxima categoría se necesita que al menos cuatro equipos cuenten con la certificación, parece que la única vía real para que el ‘equipo del pueblo’ vuelva al futbol mexicano es comprar una franquicia.