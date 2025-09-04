¿Por qué los Clubes de Expansión celebran la resolución del TAS 'en su contra'?

Enrique Gómez

¿Entonces quién ganó? Mientras la Federación Mexicana de Futbol calificó sin mesura que la resolución del TAS fue “un revés definitivo" a los clubes de la Liga de Expansión que buscaban la oportunidad de ascender a la Liga MX con una competencia justa e inmediata, estas mismas instituciones celebraron la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, aunque deberán pagar.

El ascenso y descenso deportivo permanecerán restringidos (por no decir cerrados), pero la idea es que para mediados de 2027 ya exista en Primera División al menos un nuevo club que haya ganado su ascenso deportivamente.

“La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades no solo para los clubes, sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral de nuestro deporte”, fue lo manifestado por los clubes que impusieron su denuncia.

Lo dicho, el fallo del TAS es “a favor” de la FMF, pero en realidad ganan los clubes del Ascenso. pic.twitter.com/kuZj443yeZ — Martín del Palacio (@martindelp) September 4, 2025

¿Será uno de esos raros casos donde todas las partes quedaron satisfechas? Lo cierto es que el TAS desestimó la demanda del Morelia, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Cancún FC, Atlético La Paz y Venados FC para que se reinstalara el ascenso con efecto inmediato, sin embargo, se aclaró que ese sistema volverá invariablemente para la temporada 2026/27.

“Reafirmamos nuestra disposición total a trabajar de manera coordinada con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en la construcción de competiciones sólidas, transparentes y sostenibles, que fortalezcan el desarrollo colectivo de la industria del futbol nacional”, agregaron estos clubes en el comunicado.

Ahora le toca a la Federación poner las reglas del juego para que regrese el sistema de ascenso la próxima temporada; en tanto, los clubes ‘inconformes’ deberán pagar los gastos de esta querella.