¡Quieren al 'Chicharito'! Atlas espera ver a Javier en el clásico tapatío

Redacción FOX Deportes

Por más que sea un prodigio de la cantera de Chivas y un símbolo de la ‘odiada’ institución, en el Atlas respetan al ‘Chicharito’ Hernández y a Aldo Rocha le motivaría enfrentarlo sin importar su actualidad.

Previo al clásico tapatío, el capitán de los Rojinegros habló acerca del delantero que podría jugar su último clásico (si es que no lo dejan fuera de la convocatoria nuevamente), toda vez que su contrato con el ‘Rebaño’ termina en diciembre y no parece haber razones deportivas para pensar en una renovación.

“A ‘Chícharo’ yo lo respeto mucho porque fue un jugador muy ejemplar para los mexicanos por su trayectoria, por lo que ha logrado, ojalá que juegue, porque al final enfrentarte a jugadores de esa calidad motiva también sobre todo porque es un canterano de Chivas”, comentó el mediocampista, quien no ocultó que en los clásicos se “inspira” por el gran orgullo de buscar la supremacía del Atlas.

Esta vez, hay más que orgullo en juego para las Chivas y el Atlas

Pero ¿tiene planeado algún festejo que vaya a “traumar” al rival como aquel de las manos en las orejas?

“Espero jugar. Obvio me gustaría marcar, porque al final siempre hacer un gol a todos nos da muchísima alegría, ¿no? De los festejos no soy quién planee algo, sino de lo que va surgiendo en el momento. Pero algo en especial no, porque después se pueden medio traumar, entonces, mejor así así lo dejamos”, dijo con brasas el mediocampista de 32 años, quien ya está recuperado y al 100% físicamente.

Esta vez el clásico tapatío (sábado 25 en el AKRON) no solo es por el orgullo. Los ‘Zorros’ saben que, de ganar este partido, podrían meterse a zona de play-in y aspirar a salvar un torneo donde ha sembrado muchas dudas.

“Estamos motivados, con confianza, sobre todo por los últimos resultados, a excepción del de San Luis, pero claro que contentos por cómo hemos mejorado. Sabemos que un resultado de tres puntos nos mete de lleno a la pelea”, confirmó Rocha, capitán de un equipo que sumó nueve de sus 16 puntos en los últimos cuatro juegos.