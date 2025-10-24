Publicación: sábado 25 de octubre de 2025

Redacción FOX Deportes

¡Quieren al 'Chicharito'! Atlas espera ver a Javier en el clásico tapatío

Aldo Rocha reconoció que se inspira ante Chivas, pero no quiere "traumar" a nadie

Por más que sea un prodigio de la cantera de Chivas y un símbolo de la ‘odiada’ institución, en el Atlas respetan al ‘Chicharito’ Hernández y a Aldo Rocha le motivaría enfrentarlo sin importar su actualidad.

Previo al clásico tapatío, el capitán de los Rojinegros habló acerca del delantero que podría jugar su último clásico (si es que no lo dejan fuera de la convocatoria nuevamente), toda vez que su contrato con el ‘Rebaño’ termina en diciembre y no parece haber razones deportivas para pensar en una renovación.

“A ‘Chícharo’ yo lo respeto mucho porque fue un jugador muy ejemplar para los mexicanos por su trayectoria, por lo que ha logrado, ojalá que juegue, porque al final enfrentarte a jugadores de esa calidad motiva también sobre todo porque es un canterano de Chivas”, comentó el mediocampista, quien no ocultó que en los clásicos se “inspira” por el gran orgullo de buscar la supremacía del Atlas.

Esta vez, hay más que orgullo en juego para las Chivas y el Atlas

Para Guadalajara, sacarse el mini dominio de su archirrival, a quien no le gana desde hace tres partidos, una racha que ya le ha provocado dos eliminaciones en la Liga MX.
Para el Atlas, defender su convicción de que, a pesar de las diferencias, es mejor que Chivas en la cancha.
Chivas va por un lugar entre los 6 primeros lugares que otorgan la clasificación directa. Con 20 puntos, tiene uno menos que el 6° Tijuana y que el 7° Pachuca.
Atlas busca un lugar entre los 10 primeros lugares para salvar el torneo y clasificar al play-in. Tiene los mismos 16 puntos que el 10° San Luis y está a 3 del 9°.
Por primera vez desde el Clausura 2017, Chivas podría ganar sus dos clásicos, pues ya venció al América.
¿El campeonato de goleo? Armando González y Uros Duredevic tienen 7 goles, 3 menos que el líder. El serbio buscará convertirse en el primer bicampeón de goleo en la historia rojinegra.

Pero ¿tiene planeado algún festejo que vaya a “traumar” al rival como aquel de las manos en las orejas?

“Espero jugar. Obvio me gustaría marcar, porque al final siempre hacer un gol a todos nos da muchísima alegría, ¿no? De los festejos no soy quién planee algo, sino de lo que va surgiendo en el momento. Pero algo en especial no, porque después se pueden medio traumar, entonces, mejor así así lo dejamos”, dijo con brasas el mediocampista de 32 años, quien ya está recuperado y al 100% físicamente.

Esta vez el clásico tapatío (sábado 25 en el AKRON) no solo es por el orgullo. Los ‘Zorros’ saben que, de ganar este partido, podrían meterse a zona de play-in y aspirar a salvar un torneo donde ha sembrado muchas dudas.

“Estamos motivados, con confianza, sobre todo por los últimos resultados, a excepción del de San Luis, pero claro que contentos por cómo hemos mejorado. Sabemos que un resultado de tres puntos nos mete de lleno a la pelea”, confirmó Rocha, capitán de un equipo que sumó nueve de sus 16 puntos en los últimos cuatro juegos.

Javier termina contrato y no parece haber argumentos deportivos para renovarlo

