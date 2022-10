¿Quién será el valiente que enfrente al América en semis? Así el panorama

Sin piedad. Los favoritos golearon y avanzaron, pero ¿quiénes serán los rivales de América y Monterrey en las semifinales? Bueno, prácticamente todo depende de lo que hagan Santos y Toluca.

Águilas y Rayados cumplieron categóricamente con su papel de favoritos y tras eliminar a Puebla y Cruz Azul respectivamente, el primero y segundo lugar de la tabla de posiciones ya esperan rival en la siguiente ronda, donde Tigres y Toluca llevan ventaja, pero cierran en patio ajeno.

Pero ¿a quiénes se enfrentarían América y Rayados? Al ser los mejores clasificados, estos dos equipos no pueden enfrentarse entre sí. El conjunto azulcrema se medirá al clasificado que peor haya terminado la fase regular, mientras que Monterrey se medirá al otro semifinalista, por lo que, si las eliminatorias se mantienen como hasta ahora, habrá clásico regio en semifinales.

América:

· Enfrentará a Toluca si los ‘Diablos Rojos’ (4-3 en la ida) liquidan a Santos

· Su rival será Tigres o Pachuca si Santos vence a Toluca

Rayados:

· Enfrentará al ganador de Tigres y Pachuca (1-0 en la ida) si Toluca gana

· Su rival será Santos siempre y cuando remonte al Toluca

Rayados, categórico primer semifinalista del Apertura 2022

Entonces, lo único seguro es que América no puede enfrentar a Rayados ni a Santos, mientras que el equipo no regio no podría medirse al Toluca en caso de que concluyeran la obra en Torreón.

En la fase de reclasificación, avanzaron los cuatro favoritos y en la primera sesión de los cuartos de final, los dos líderes progresaron con brutal categoría; ¿podrán remontar Pachuca y Santos para tener unas semifinales ‘perfectas’ con los cuatro primeros disputando el título del Apertura 2022? En caso de que así sucediera; América se batiría con Pachuca y Monterrey se las vería con el equipo lagunero.

¿Quién enfrentará en semifinales al despiadado América? Quizá Toluca quiera pensárselo mejor.