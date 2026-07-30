Enrique Gómez
¿Quién se irá mejor a la Leagues Cup después de la Jornada 3?
Aquí todos los horarios y escenarios para este fin de semana en la Liga MX
La última jornada del Apertura 2026 antes de la pausa por la Leagues Cup inicia con un duelo que pinta muy disparejo entre el Puebla y las Chivas, pero, ¿cuál es el encuentro más esperado del fin de semana?
La Jornada 3 se presenta con muchos atractivos, empezando por el debut de Hernán Crespo al frente del Atlas frente al Monterrey de Matías Almeyda, el encuentro ‘fraterno’ entre León y Pachuca o el partido chilango entre el multicampeón Cruz Azul y el Atlante, clubes que comparten el Estadio Banorte.
Aquí todos los horarios y las grandes historias para la tercera fecha del Apertura 2026:
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT