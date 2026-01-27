¿Quién es Rapha Veiga, el jugador que desea el América?

Héctor Cantú

Las Águilas del América trabajan a marchas forzadas para reforzar la plantilla para poder enderezar el camino en el torneo Clausura 2026, donde luego de tres jornadas, aún no ha logrado una sola victoria.

Un futbolista brasileño se asoma en el horizonte de las Águilas. Se trata de Raphael Veiga quien ya se encuentra en pleno proceso de negociación con el equipo mexicano.

Aunque las horas apremian y el jugador del Palmeiras se mantiene en Brasil, entrenando con el club verde, al interior del equipo emplumado hay positivismo para conseguir destrabar la situación.

Veiga, uno de los candidatos más deseados por el técnico André Jardine, se desempeña como mediocentro ofensivo con sus 30 años de edad.

Surgió de las filas del emblemático club Coritiba para posteriormente enrolarse, en 2017, con el Palmeiras, su actual equipo.

Fue cedido por un año al Atlético Parananse antes de regresar a Palmeiras, donde se ha afianzado como un inamovible del club ‘verdao’.

Veiga fue uno de los referentes del Palmeiras en el pasado Mundial de Clubes, donde marcó un par de goles en los ocho partidos que disputó.

Estos se suman a los más de 100 goles que ha conseguido con la camiseta de La Academia en los 379 partidos que ha disputado hasta el momento.

América ha puesto sobre la mesa una opción de préstamo con opción a compra por el mediocampista ofensivo, con el deseo de que pueda llegar a buen puerto.

Hasta el momento, el club 'Verdao' se mantiene hermético ante una posible salida, pues sigue siendo parte del proyecto del técnico Abel Ferreira para el presente campeonato.