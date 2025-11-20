¿Quién es Albert Espigares y qué méritos tiene para dirigir al Puebla?

Enrique Gómez

Se acabó el reciclaje de técnicos en la Liga MX, pero sigue la moda en favor de entrenadores españoles.

El Puebla anunció a Albert Espigares como su nuevo estratega para el venidero Clausura 2026.

Pero ¿quién es este entrenador sin experiencia en el banquillo y por qué lo eligió el club ‘camotero’?

El propio club comunicó que le brindó la confianza al español de 46 años para continuar con el “proyecto deportivo del club”, el cual “ha buscado la proyección del talento joven hacia el primer equipo”. Espigares llegó a la institución para hacerse cargo de la Dirección de Fuerzas Básicas a principios de 2024, lo que “permitió el desarrollo de jugadores lo cual se vio reflejado en 10 debuts en el máximo circuito”.

Aunque lleva más de 20 años en el mundo del futbol, su debut como entrenador será justamente con el Puebla, donde podrá demostrar una formación que incluye “los títulos de entrenador bajo distintas organizaciones como la Federación Mexicana de Fútbol, la Real Federación Española y la UEFA”. Es un técnico con 'pedigrí europeo', pero que se ha formado en el futbol base dentro de las canteras de México.

El ibérico trabajó en las inferiores de Santos y Atlas, por lo que ya cuenta con experiencia en el área de trabajo con jóvenes futbolistas mexicanos. Veremos de qué manera logra plasmarlo en el primer equipo.

El Puebla terminó en último lugar del Apertura 2025 (12 puntos) pese a que a mediados de torneo despidió a Pablo Guede para traer a Hernán Cristante, una posición entendible si consideramos que este club posee la plantilla más barata del futbol mexicano de acuerdo con Transfermarkt.