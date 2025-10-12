¡'Quemón' a Ignacio Ambriz! "Me pidió disculpas y una nueva oportunidad"

Enrique Gómez

En su intento por justificar el regreso de Luis Carrión como técnico del Real Oviedo, el dueño de Grupo Pachuca le dio un quemón público a Ignacio Ambriz, quien apenas tiene un partido dirigido en el Club León.

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca (sociedad propietaria de clubes como Pachuca y León de México y el Oviedo de España), compareció en el norte del país ibérico para defender el nombramiento de Carrión, quien volvió a la institución ahora que el club ganó su ascenso a la Primera División y se determinó el despido de Veljko Paunovic, entrenador que logró la promoción del equipo, pero que fue cortado hace unos días.

Y en su explicación, recapituló los fracasos de Ambriz (quien tomó a ‘La Fiera’ tras la salida de Eduardo Berizzo), además de compartir cómo fue que el mexicano le pidió disculpas y una segunda oportunidad, luego de dejar al club en 2021 y volver para este Apertura 2025.

“Nacho Ambriz se equivocó igual que Carrión. Por querer ver una mejor oferta, creía él que se iba a ir a otro equipo y la iba a ser y le fue, olvídate. Vino al Huesca, le fue mal; luego fue al Toluca no le fue tan bien, después al Santos… Ahora me pide otra oportunidad y me dice ‘presidente, le quiero pedir una disculpa, me equivoqué, el mejor lugar para trabajar es el Grupo Pachuca y es el León’”, reveló Martínez.

Así las pociones de estos tres clubes pertenecientes al grupo:

· León, 12° de la Liga MX con 12 puntos (12 partidos)

· Oviedo, 17° de La Liga de España con 6 puntos (8 partidos)

· Pachuca, 7° de la Liga MX con 20 puntos (12 partidos)

“Carrión no mató a nadie, sólo se equivocó tomando esa decisión y ya lo ha reconocido. Es un profesional, tiene una gran relación con todo el grupo de trabajo del Real Oviedo y quiere a este club. Siente el Real Oviedo como una familia y ha tenido la humildad de decir que se equivocó marchándose”, dijo respecto a la situación del equipo español, el cual “no está para hablar de descenso”.

¿Habló demasiado Jesús Martínez? Seguro que Ambriz hubiera preferido que la opinión del directivo y las disculpas que él ofreció se quedaran en privado, pero al menos se sabe con respaldo en el León.