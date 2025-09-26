Eduardo Berizzo se hace a un lado y deja al León

Redacción FOX Deportes

El Club León anunció este sábado la renuncia de Eduardo Berizzo como director técnico del primer equipo. En un comunicado oficial, la institución informó que la decisión se dio de común acuerdo y agradeció al estratega por su entrega y profesionalismo durante su etapa al frente del plantel.

El comunicado dice a la letra: "En un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como director técnico del club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el club, de común acuerdo”.

En el mismo texto, describe que “esta decisión, muy dolorosa para nosotros, honra la trayectoria personal y profesional de Eduardo: un hombre íntegro y lleno de valores deportivos que siempre puso por delante las necesidades del grupo, del equipo, de los jugadores y de las personas que hacen parte de la institución”.

El entrenador argentino dirigió a los esmeraldas en 44 partidos, en los que registró 15 triunfos, 11 empates y 18 derrotas. Su ciclo estuvo marcado por altibajos, con momentos de buen futbol, pero también con resultados que no alcanzaron las expectativas de la directiva y la afición.

FC Juárez salió más 'Bravo' que 'La Fiera' El conjunto fronterizo mantiene un buen paso y volvió a ganar en casa

La salida de Berizzo se da tras la derrota ante FC Juárez en la jornada más reciente, resultado que profundizó la racha negativa del equipo en el torneo Apertura 2025. La presión de la tabla general y el bajo rendimiento del club aceleraron la decisión tomada por ambas partes.

En el comunicado, León reiteró su reconocimiento al trabajo del entrenador y su cuerpo técnico, deseándoles éxito en sus futuros proyectos. La directiva informó que en los próximos días se dará a conocer quién asumirá de manera interina la conducción del equipo.