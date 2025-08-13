Publicación: jueves 14 de agosto de 2025

EFE

León 'reza' para que se recupere James Rodríguez

El León, que espera por la recuperación física del mundialista colombiano James Rodríguez, visitará al Necaxa, obligado a ganar para salir de su mal momento en el torneo Apertura 2025 del futbol mexicano.

En el arranque de la quinta jornada del campeonato, el León del entrenador Eduardo Berizzo confía en el regreso de James, con molestias musculares, pero si el centrocampista sigue ausente deberá salir adelante sin él o seguir en la parte baja de la tabla.

Con tres derrotas y una victoria, el equipo muestra la tercera peor ofensiva del torneo, tres goles en cuatro encuentros y su defensa es también la tercera menos confiable; suma ocho tantos recibidos.

El orgullo de James Rodríguez tras anotar su primer gol de la temporada

James Rodríguez abrió el marcador contra Chivas a los 65 minutos,
Primer gol de 'La Fiera' en este Apertura 2025.
El colombiano engañó por completo al arquero Rangel, quien se venció unos instantes antes y el colombiano colocó el balón al lado contrario.
Gran técnica la del futbolista de 34 años.
James tuvo una molestia previo al partido ante Rayuados y no pudo participar en el encuentro; 'La Fiera', que incluso con el colombiano en la cancha ha sufrido, no tuvo oportunidad ante el equipo regiomontano, por lo que se espera que pueda estar presente en el próximo duelo.

Necaxa, que tiene cinco unidades, va en octavo lugar y tratará de aprovechar su localía para mantenerse en zona de clasificación.

El centrocampista colombiano Daniel Arcila anotó un gol en su debut el pasado lunes en la derrota 1-3 ante el Monterrey del español Sergio Ramos y este viernes podría aparecer como titular y fortalecer el ataque de León, que confía en la efectividad del argentino Rogelio Funes Mori.

