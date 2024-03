Que lo sepan todos, Guillermo Almada quiere dirigir a Chivas

Por más feliz que sea en Pachuca, Guillermo Almada quiere dirigir a las Chivas o al América.

Su objetivo también es dirigir a una selección nacional, pero tras ver cómo han sufrido los últimos entrenadores al frente de México, quizá el uruguayo no tenga tanta urgencia por llegar al banquillo.

“Yo me ilusioné (de llegar a la Selección Mexicana), pero esto es futbol, puede ocurrir cualquier cosa”, admitió Almada, quien a principios de 2023 estuvo a punto de llegar a la dirección técnica del Tri, antes que de último minuto se cambiaran los planes y se nombrara a Diego Cocca, despedido tras siete juegos.

En una entrevista con FOX Sports México, el estratega de 54 años aseguró que su propósito es dirigir a un país, pero también reconoció que le gustaría comandar a uno de los equipos grandes de la Liga MX.

“Me quita el sueño o, mejor dicho, tengo programado ir a una selección, pero los tiempos han sido reacios”, comentó el estratega, quien en el Apertura 2022 hizo campeón al Pachuca y que desde que llegó a Santos Laguna dio de qué hablar en el futbol mexicano por su estilo de juego y eficacia.

“Estoy feliz en Pachuca y no me gusta hacer futurología. He rechazado ofertas, es verdad, pero también como cualquier entrenador uno quisiera dirigir equipos como Chivas, América, Tigres o Monterrey…una selección, pero lo primero es la persona”, dijo el uruguayo, quien ha estado en tres finales de la Liga MX.

Pachuca marcha en quinto lugar del Clausura 2024, pero no hace mucho era líder del campeonato.