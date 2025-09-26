¿Qué le hicieron? Sergio Canales, operado inesperadamente

Enrique Gómez

La derrota 6-2 contra Toluca no quedó ahí. Rayados deberá pagar una dolorosa secuela, pues no podrá contar con Sergio Canales para el partido por la Jornada 11, donde el equipo buscará cambiar la página.

El Club Monterrey anunció que su jugador tuvo una complicación en el muslo durante su proceso de recuperación, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia. El español salió bien , pero claramente deberá cumplir con reposo y un proceso de recuperación indefinido.

Diversos medios aseguran que un error médico (en un procedimiento de rutina con el español en particular, pero que requiere inyecciones) fue lo que provocó estas complicaciones, sin embargo, el club regiomontano no lo especifica en el comunicado que lanzó a través de redes sociales:

Informamos a nuestra Afición y a los medios de comunicación que, al ser sometido este jueves 25 de septiembre a un procedimiento fisioterapéutico invasivo de rutina para la recuperación postpartido y sin haber lesión de por medio, el jugador Sergio Canales presentó una complicación en el músculo posterior derecho, la cual requirió una cirugía menor.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/uHrmdoW4po — Rayados (@Rayados) September 26, 2025

La operación fue realizada sin contratiempos en un hospital de la ciudad.

El regreso de Sergio a la actividad estará sujeto a su evolución clínica.

Canales, quien llegó a la Liga MX hace justamente dos años, ha sido titular en cada uno de los partidos en este Apertura 2025, sin embargo, en la paliza recibida contra Toluca fue cuando menos minuto vio (74’) y muchos aficionados criticaron su falta de rigor en cuanto al desgaste físico.

El mediocampista español de 34 años tiene seis goles en el presente torneo y 39 desde que llegó al Monterrey, números muy destacables y que se extrañarán para el partido de la próxima jornada ante Santos Laguna.