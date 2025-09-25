Para olvidarlo todo, nada como enfrentar a Santos Laguna

EFE

El Monterrey, tercero de la clasificación, recibirá al Santos Laguna, 13° de la tabla, en busca de tres puntos para darle la vuelta a su momento de baja en el Apertura del futbol mexicano.

Con un error de Sergio Ramos, el Monterrey dejó ir el triunfo el pasado sábado ante América, con el que empató 2-2. Este miércoles el defensa español falló un penalti, a partir del cual el Toluca creció y goleó por 6-2 a los regios.

En la undécima jornada del campeonato, Rayados tratará de mantener su buen rendimiento en su estadio, en el que suma tres victorias y un empate, para vencer a un rival con altibajos y al cual le ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos.

A pesar del liderazgo de Ramos, el Monterrey ha mostrado carencias en la defensa, lo cual saldrá a cambiar ante Santos, decimotercero en ataque con 13 anotaciones, nueve menos que Rayados.

La Jornada 11, que arrancará este viernes con los partidos Juárez-León y Puebla-Guadalajara, tendrá el sábado la reaparición del campeón Toluca, que pasa por su mejor momento, ante Mazatlán, decimoquinto de la tabla.

Liderado por el goleador portugués Paulinho, segundo en la clasificación de los anotadores, el Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed es favorito ante un rival con la cuarta defensa más lastimada del campeonato.

En otro choque de expectativas, el líder Cruz Azul del estratega argentino Nicolás Larcamón, que el miércoles perdió una racha de siete victorias consecutivas al empatar 2-2 con Querétaro, visitará al Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu, sexto mejor equipo del torneo, invicto en su estadio.

El sábado, Pachuca recibirá al San Luis obligado a ganar. Los Tuzos empezaron el certamen con cuatro victorias, pero después de eso suman cuatro derrotas y dos empates, lo cual bajó al conjunto del técnico Jaime Lozano del primero al octavo escaño.

En otros partidos sabatinos, América recibirá a los Pumas UNAM y Atlas al Necaxa.

El domingo, antes del Tijuana-Cruz Azul; los Tigres UANL visitarán al Querétaro.