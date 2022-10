Pumas ya no tiene tiene remedio, pero Juárez aún podría cambiar su historia

No hay honra que salve el torneo de Pumas, pero al menos el equipo universitario podría evitar perder su histórico invicto en la Liga MX ante Juárez… bueno, alguna motivación debe tener en esta Jornada 17.

Desde que el equipo fronterizo es de Primera División (luego de comprar la franquicia de Lobos BUAP en 2019), nunca ha podido ganarle a Universidad, pero eso es exactamente lo que debe hacer si quiere clasificar a la primera fase final de su existencia, pues, de todos los clubes del máximo circuito, ‘Bravos’ es el único que nunca ha estado en una eliminación directa; incluso San Luis y Mazatlán ya lo hicieron.

Entonces, si Juárez gana esta noche en el ‘San Benito’, no solo habrá vencido a Pumas por primea vez en la Liga MX, sino que ya habrá derrotado, al menos una vez, a todos los cuatro ‘grandes’ del futbol mexicano; pero además, su premio podría ser un boleto a la reclasificación del Apertura 2022.

Eso sí, el triunfo en la última fecha por sí mismo no le asegura el pase al conjunto de Hernán Cristante, pues también necesita que se den al menos dos de las siguientes situaciones: que Necaxa pierda ante Atlas, que San Luis no le gane a Tigres y que Mazatlán no derrote a Santos Laguna. La buena noticia para los ‘chihuas’ es que todos esos resultados son muy probables.

Nada personal, pero Pumas no puede permitirse una pena más en este campeonato. Ya suficientemente indigno es quedar eliminado de toda posibilidad con solo una victoria en los últimos 13 juegos, como para encima cerrar el torneo con tres derrotas consecutivas y como antepenúltimo lugar del certamen.

Juárez y Pumas son parte de la pandilla de los 'seis últimos', la cual está conformada por puro 'malhechor', o sea, equipos que nunca han sido campeones, el incorregible Tijuana y el peor bicampeón en la historia: Atlas.