Pumas ya debe dar el siguiente paso ante el Puebla
Así llegan ambos equipos para este duelo disparejo en Ciudad Universitaria
Después de empatar en las pasadas fechas contra Necaxa y Toluca, Pumas debe dar el siguiente paso si no quiere empezar a diluirse en la tabla de posiciones. Por suerte, el equipo auriazul enfrenta al Puebla, uno de los equipos más frágiles del Apertura 2025 y que viene de perder a Pablo Guede como técnico.
Universidad parece ampliamente favorito para este duelo en casa, por lo que está llamado a conquistar su segunda victoria del certamen. En cambio, ‘La Franja’ espera que la inyección anímica por el cambio de entrenador (ahora tienen a Hernán Cristante), le ayude a emparejar el trámite del partido.
Así llegan ambos equipos a este duelo por la Jornada 6 de la Liga MX:
