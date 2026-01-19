Pumas y otro empate muy amargo en casa ante León

Héctor Cantú

El proyecto de Efraín Juárez sigue sin reventar en el futbol mexicano y una semana más deja más dudas que certezas sobre el futuro inmediato del equipo de los Pumas.

Ahora, en su regreso a domicilio, el cuadro universitario se tuvo que conformar una vez más con un empate insípido en el que tuvieron que picar piedra para evitar una derrota que hubiera sido un auténtico desastre.

📹 | Por si no lo vieron 🔁



Este fue el gol con el que Cambindo se estrenó con León. Todo se originó desde un tiro de esquina. @PumasMX 0-1 @clubleonfc 🐾🆚🦁#LaLigaDeLaAfición ✨| #ConMéxicoC26 | #J3



pic.twitter.com/My6BoHnRYo — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 18, 2026

Las cosas comenzaron mal para los de casa muy temprano en el encuentro. A los 9 minutos, Díber Cambindo, el nuevo delantero de León proveniente de Necaxa, logró enviar la pelota al fondo de las redes con un cabezazo que de manera milimétrica se incrustó en el arco defendido por Keylor Navas.

Los universitarios encontraron el acercamiento más importante de la primera mitad con un disparo de Adalberto Carrasquilla que hizo estallar a las gradas por la ilusión óptica de que el balón había encontrado las redes.

Para la segunda mitad, Pumas tuvo que reinventarse sobre la cancha para encontrar los caminos que igualaran las fuerzas ofensivas sobre el terreno de juego.

Así llegó el tanto del empate a 30 minutos del final en la humanidad de Juninho Vieira, quien también se estrenó como goleador para la causa del equipo de la capital mexicana.

Los Pumas se mantienen en calidad de invictos en el presente torneo con un saldo de dos empates y una victoria conseguida a media semana. Estos resultados lo dejan en la sexta posición.

Por su parte León empató por primera vez en el torneo y quedó ubicado en la posición 9 de la clasificación general.