Pumas y Cruz Azul ya se conocen en finales y la historia es pareja

Héctor Cantú

Pumas y Cruz Azul se volverán a ver las caras en un partido por el título, luego de que ambos equipos avanzar al duelo por la gloria en el torneo Clausura 2026.

Para Pumas, el superar a Pachuca ha significado regresar a una instancia que no pisaba desde 15 años atrás. Para Cruz Azul la espera de dos años, aunque corta, se ha sentido igual de extensa que la de su próximo rival.

Esta no será un partido por el título inédito en el futbol mexicano. Ambos clubes se han visto las caras en una final en dos ocasiones anteriores, con un saldo de un campeonato para cada institución.

La primera ocasión fue en la temporada 1978-1979 donde los Pumas se impusieron con un marcador de 2-0 gracias a los goles de Carlos Jara, Horacio López y la presencia en el arco de Miguel Marín, los cementeros levantaron su título número 6 de su historia.

El futbol le dio la revancha muy pronto a los auriazules que dos años después se impuso con un 4-1 con anotaciones de Hugo Sánchez, Ricardo Ferretti, Manuel Manzo y Enrique López Zarza.

Desde que se instauraron los torneos cortos, ambos equipos se habían visto las caras en semifinales y cuartos de final con un balance de eliminatoria a favor de dos eliminatorias ganadas por Pumas y 1 para Cruz Azul.