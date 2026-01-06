Pumas sigue alborotando el mercado y está por cerrar a Robert Morales

Redacción FOX Deportes

Tal vez un club con menos competencia es lo que necesita Robert Morales para encontrar su mejor nivel, así sea en calidad de préstamo.

O al menos Pumas espera que un cambio de aires motive al paraguayo para convertirse en un delantero de poder dentro del futbol mexicano, pues lo cierto es que sus registros han sido discretos hasta ahora.

De acuerdo con el diario Récord, Universidad está a punto de cerrar el fichaje del atacante paraguayo de 26 años, quien el torneo pasado hizo tres de los 13 goles que acumula desde que llegó a Toluca en 2023.

Morales es una segunda (o tercera opción) para Antonio Mohamed, quien tiene como titular inamovible al tricampeón de goleo Paulinho, además al disponer de un ataque tan versátil, jugadores como Alexis Vega pueden ocupar la posición del ‘9’, lo que acorta las oportunidades de juego para el ‘guaraní’.

El exjugador de Olimpia y Cerro Porteño solo vio siete partidos como titular en el Apertura 2025 donde los ‘Diablos Rojos’ alcanzaron el bicampeonato, por eso, tomó la decisión de buscar nuevo equipo y aunque todo estaba encaminado para que fichara con el Internacional de Brasil, apareció Pumas.

Según esta misma línea de información, el club del Pedregal se metió de último momento en la carrera y pudo igualar el sueldo que estaba ofreciendo el conjunto de Porto Alegre. Además, para el jugador y su familia, es preferible quedarse en México, igual para el conjunto mexiquense, que busca que su futbolista gane experiencia en la Liga MX y pueda volver al club como un jugador más desenvuelto.

Pumas no quiere volver a ser una triste historia para el Clausura 2026 y está por cerrar a su quinto refuerzo, un delantero prometedor que podría dar mejores garantías que Guillermo Martínez.