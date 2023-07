Pumas se olvida de Freire y nombra capitán a Adrián Aldrete

Aunque Nicolás Freire siga entrenando en el equipo, Pumas ya no cuenta con él y de hecho el grupo ya eligió un nuevo capitán: Adrián Aldrete, quien se compromete a responderle al público y al plantel.

Mientras el ‘Turco’ Mohamed le cierra la puerta a Freire en conferencia de prensa (“él tiene la posibilidad de ir a otros clubes, tiene la salida clara”), el club publicó las palabras de Aldrete al asumirse como el primer capitán para este Apertura 2023, tal como lo fue en el duelo por la primera jornada ante ‘Xolos’, donde el equipo auriazul remontó y debutó con triunfo de 1-0.

“Me siento agradecido con mis compañeros. Es una gran responsabilidad de corresponderles la confianza que me han tenido. Todos los jugadores siempre queremos esta responsabilidad, más ante nuestra gente. Debo responderle a esta institución que es tan grande”, comentó el lateral de 35 años, quien reveló que su designación fue democrática, pues la mayoría de sus compañeros lo eligieron a él.

“Hicimos una votación y me eligieron, lo que quiere decir que ven en mí alguien quien puede aportar, no solo en lo futbolístico, sino en otras áreas. En este momento me tocó a mí, pero hay muchos más. Solo uno puede portar el gafete, pero como capitanes se comportan muchos. Eso debe dejar tranquilo al grupo, que hay bastante jerarquía”, agregó el exjugador de equipos como Cruz Azul y América.

Aldrete, campeón del Mundial sub-17 con México en 2005, tiene más de 500 partidos en primera división y 19 de ellos con la camiseta universitaria, club con el que anhela ganar su cuarto título de Liga MX.