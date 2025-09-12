Pumas impone su pegada y humilla a Mazatlán en casa

Redacción FOX Deportes

Pumas venció 4-1 a Mazatlán en el Estadio El Encanto, en un partido donde los universitarios fueron contundentes y celebraron su 71 aniversario. Guillermo Martínez abrió el marcador de penal y, aunque Fábio empató rápido para los locales, la visita no perdió el control del juego. Antes del descanso, Martínez volvió a marcar desde los once pasos para recuperar la ventaja.

En la segunda mitad, Mazatlán intentó presionar pero careció de claridad en el último toque. Pumas aprovechó los espacios y cerró el duelo con autoridad, manteniendo siempre el dominio de las acciones. La defensa universitaria respondió en momentos clave, evitando que el rival se acercara en el marcador.

La goleada se selló con un penal convertido por José Juan Macías en la recta final. El tanto no solo amplió la diferencia, sino que además representó su primer gol con Pumas, un momento especial que celebró con sus compañeros tras varias jornadas de esfuerzo.

Con este triunfo, Pumas sumó tres puntos que lo mantienen en la pelea por los primeros lugares. Mazatlán, en cambio, sufrió otra derrota dolorosa en casa y tendrá que ajustar en defensa si quiere salir del fondo de la tabla en lo que resta del torneo.