Pumas escapó de su destino por 7 jornadas, pero ya no más

Enrique Gómez

Después de siete jornadas aferrándose con las uñas a los 10 primeros lugares de la tabla, el destino alcanzó a Pumas y su mal futbol también, pues recipen fue desbancado de zona de play-in.

No será fácil recuperar la posición, pues, a excepción de León, sus últimos compromisos en el Apertura 2025 son contra rivales que están en la lucha por clasificar directamente a los cuartos de final.

· Jornada 15: Pumas, visitante

· Jornada 16: Pumas, local

· Jornada 17: Cruz Azul, visitante

Pero, el equipo “va a pelear” como la institución “grande” que es y buscará hacerles frente a las lesiones, a las adversidades y al plantel “corto” que tiene, al menos así lo aseguró Efraín Juárez, luego de lo que fue la cuarta derrota de su equipo en esta racha de cinco partidos consecutivos sin ganar.

"Haré una autocrítica porque creo que no todo está mal. Sabemos que el plantel no es tan amplio y estamos jugando cada 3 días, eso cuesta..."



Efraín Juárez, DT de Pumas, contundente tras la derrota#JugandoClaro

📺336 Dish

💻Claro Video

📲 https://t.co/sczDFPu6p4 pic.twitter.com/3fKpJNwRzY — Claro Sports (@ClaroSports) October 23, 2025

“Son entendibles los abucheos, nada que decir, solo agradecerle a la afición que siempre está. El equipo no generó, pero me siento bien que iniciamos otro partido con un ‘niño’ de 18 años; el tema de JJ que lo forzamos después de que salió (lesionado) ante Monterrey”, analizó el entrenador, luego de lo que fue la derrota en casa contra el Atlético de San Luis, el cual desbancó a Universidad de la zona de play-in.

Juárez aseguró que el balance final llegará hasta que termine el torneo, pero, de seguir así, ¿el técnico mexicano podrá terminar el torneo al frente del Club Universidad Nacional?

“Hay que hacer un análisis de los que estamos haciendo bien, porque tampoco todo está mal y en tres días, hay que darle la página. Sabemos que el plantel no es tan amplio y que cada tres días estamos jugando y el sábado ante León vamos a tratar de recuperar lo que no ganamos en casa”, aseguró.

“Dolorosa la derrota en casa contra un rival directo. Así ha sido nuestro torneo y aunque nos alcanzaron tenemos que pelear. Los Pumas son una institución grande y vamos a pelear, quedan nueve puntos. No está a fácil y al final del torneo veremos para qué nos alcanzó”, sentenció el estratega de 37 años.

Pumas estuvo las últimas siete jornadas en zona de clasificación, pero se vino abajo en las últimas semanas, tanto así que en el último partido cayó dos posiciones y está en zona de eliminación de cara a la Jornada 15.