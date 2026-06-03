Pumas cambió de marca y ya se filtró la nueva camiseta

Redacción FOX Deportes

Después de 12 años con Nike, el Club Universidad Nacional regresará a la marca alemana que tuvo antes.

En otras palabras: Pumas volverá a vestir Puma. Y además, ya se filtró el jersey para el Apertura 2026.

La firma estadunidense tuvo modelos memorables en esta larga relación y casi todos los años cumplieron, así que no será sencillo para el sucesor.

Aunque solo se ha develado una foto real de la camiseta local (azul marino) y una de la visitante (blanca), los usuarios ya crearon imágenes de cómo se vería la playera ya completa y puesta.

A la afición no le gustó el nuevo patrocinador principal que aparecerá encima del escudo del club, pero eso no es culpa de Puma y en realidad, el diseño tiene mucha personalidad: azul muy oscuro, cuello polo y puños en dorado, ambos recorridos por un cintillo azul marino que brinda un aire universitario.

Los patrocinadores, el escudo y el logo de la marca (al centro también) serán dorados igualmente.

¿Qué no le gustó a la afición? Sobre todo, que la cabeza del Puma aparece a la altura de la abdomen y no en el pecho.

El jersey alternativo sí es más difícil de aceptar… Se trata de una indumentaria blanca (color que en los últimos años se ha utilizado para la camiseta local) con los patrocinadores y el escudo en azul. Sin embargo, tanto el Big Cat de la firma alemana, así como el cuello (redondo) van en dorado.

Lo más distintivo son los arañazos dorados y azules, muy tenues, en cada esquina del escudo.

¿Es una buena carta de presentación la de Puma en su regreso con Universidad? Faltará ver las imágenes oficiales, pero, de momento, el cuello polo en el jersey local y el cambio de color son las principales novedades.