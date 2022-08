Pues para Pumas "fue una gran experiencia" lo que pasó en Barcelona

Lo de Pumas en Barcelona fue una vergüenza que no debería ser minimizada, pero los jugadores insisten en que fue una “gran experiencia” ese 6-0 encajado el fin de semana en el Camp Nou.

Incluso Juan Ignacio Dinenno calificó como "inolvidable" la oportunidad de jugar en la cancha culé, por lo que si alguien de afuera quiere criticar el accionar de Universidad, adelante.

“Los que quieran criticar y tengan la posición de hacerlo, tienen la posibilidad; cada uno piensa lo que quiere pensar, nosotros sabemos que fue un resultado malo, no lo esperábamos, no lo queríamos, no trabajamos para eso”, comentó el delantero argentino tras reunirse con el equipo de estrellas de la Liga MX, de cara al All-Star Game frente a la selección de la MLS esta semana.

🔥 "DE LAS DERROTAS SE APRENDEN"



Pumas sabía que el partido ante Barcelona no sería fácil, y Andrés Lillini lo reconoció 🚨



"ERA UN RIVAL COMPLICADO QUE DERROTÓ A MÁS RIVALES POR COSAS MÁS IMPORTANTES" 🏆#FSRadioMX pic.twitter.com/EAAibirAYG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 8, 2022

“Nos enfrentamos a un gran equipo que hizo excelentes las cosas y nosotros no tuvimos nuestra mejor noche, sabíamos que para poder competir teníamos que estar al máximo nivel; no lo estuvimos por distintas circunstancias, y más allá de eso creo que fue una gran experiencia para todos, algo que va a ser inolvidable”, agregó el jugador de 27 años, autor de un gol en este Apertura 2022.

Quizá fuera del club, el marcador parezca humillante, pero de alguna manera, al interior del equipo encuentran el lado positivo y esperan que la experiencia sea más importante que el resultado final.

Como quiera que sea, Universidad debe salir del sueño (o la pesadilla) en Barcelona para afrontar al clásico capitalino ante América, donde un resultado adverso no podrá maquillarse por más que se trate.