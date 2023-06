Pues a Alejandro Zendejas le "encantaría" Gregg Berhalter en el América

En América esperan anunciar a su entrenador esta misma semana (no es para menos si consideramos que el torneo inicia en 16 días) y si resulta ser Gregg Berhalter, a Alejandro Zendejas le encantaría.

En el campamento de Estados Unidos, en la víspera del duelo de semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF ante México, el jugador del América, Alejandro Zendejas, admitió estar al tanto de los rumores que ponen al exentrenador del equipo ‘barras y estrellas’ con las Águilas y aunque reconoció que nunca ha sido dirigido por él, tiene muy buenas referencias por sus compañeros de selección.

“No he estado en contacto con Gregg (Berhalter), pero bienvenido. Me encantaría (que llegara al América). Personalmente no me ha tocado ser su jugador pero he escuchado buenas cosas”, Alejandro Zendejas desde el campamento de Estados Unidos.@FOXDeportes pic.twitter.com/CF1UpNKykl — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) June 14, 2023

“Ayer me enteré de la noticia, de hecho está en todo Instagram. No he estado en contacto con él o con nadie de allá, pero bienvenido, me encantaría”, comentó el mediocampista, con un perfecto español, a los medios de comunicación, previo al duelo que al fin sellará oficialmente su afiliación con la Selección de Estados Unidos, tras haber rechazado seguir con México.

“Personalmente no me ha tocado ser jugador de él, pero he escuchado muy buenas cosas y como dije: bienvenido”, insistió Zendejas, uno de los mejores mediocampistas por derecha de toda la Liga MX.