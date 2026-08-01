Redacción FOX Deportes
Puebla y Chivas, empate justo con todo y lluvia
El partido de este viernes se desdibujó poco a poco debido a las condiciones climátricas
Bajo un constante diluvio que azotó la cancha del Estadio Cuauhtémoc, arrancó la Jornada 3 del Apertura 2026. El campo encharcado complicó la circulación del balón, forzando un trámite sumamente físico y disputado.
Ambas escuadras buscaron adaptarse a la velocidad de la pelota sobre la superficie mojada desde el inicio. Puebla intentó responder mediante trazos largos, mientras Guadalajara buscaba adueñarse de la posesión.
La Franja tomó ventaja al minuto 25 tras un letal contragolpe definido por Eduardo Mustre con un zurdazo raso. Chivas reaccionó en el segundo tiempo y apretó las líneas hasta encontrar la recompensa al minuto 62.
Roberto 'Piojo' Alvarado sacó una pincelada de zurda para superar al arquero y sellar el 1-1 definitivo. El gol tapatío devolvió la calma al Rebaño, que mantuvo el ímpetu en busca de dar vuelta al marcador.
Con este resultado, Puebla y Guadalajara dividen unidades en el arranque de la fecha tres del torneo local. Ambos clubes suman puntos valiosos en la tabla antes de afrontar el parón por la Leagues Cup.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT