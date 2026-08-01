Puebla y Chivas, empate justo con todo y lluvia

Redacción FOX Deportes

Bajo un constante diluvio que azotó la cancha del Estadio Cuauhtémoc, arrancó la Jornada 3 del Apertura 2026. El campo encharcado complicó la circulación del balón, forzando un trámite sumamente físico y disputado.

Ambas escuadras buscaron adaptarse a la velocidad de la pelota sobre la superficie mojada desde el inicio. Puebla intentó responder mediante trazos largos, mientras Guadalajara buscaba adueñarse de la posesión.

¡GRÍTALOOOOO, ROJIBLANCO! 🔥



Tanto insistió el Rebaño que con este zurdazo del ‘Piojo’ empata el partido en Puebla.



¡VAMOS POR EL TRIUNFO, CARAJO! 🐐



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La Franja tomó ventaja al minuto 25 tras un letal contragolpe definido por Eduardo Mustre con un zurdazo raso. Chivas reaccionó en el segundo tiempo y apretó las líneas hasta encontrar la recompensa al minuto 62.

Roberto 'Piojo' Alvarado sacó una pincelada de zurda para superar al arquero y sellar el 1-1 definitivo. El gol tapatío devolvió la calma al Rebaño, que mantuvo el ímpetu en busca de dar vuelta al marcador.

Full-time in Puebla.



With a goal from 'Piojo' Alvarado, we share the points.



Pausing the league now to shift focus to our @LeaguesCup matches! 🔜 pic.twitter.com/rQymWHrSmN — CHIVAS (@ChivasEN_) August 1, 2026

Con este resultado, Puebla y Guadalajara dividen unidades en el arranque de la fecha tres del torneo local. Ambos clubes suman puntos valiosos en la tabla antes de afrontar el parón por la Leagues Cup.