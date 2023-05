¿Presionan al América? Atlas espera el pago por Julián Quiñones

Que le quede claro a la afición del Atlas: si Julián Quiñones se va es únicamente por decisión de la directiva.

El presidente de los Rojinegros, José Riestra, admitió que en el club están a la espera del América o de algún otro club que sea capaz de pagar lo que se pide (unos 18 millones de dólares) por el colombiano.

“Tenemos la gran incógnita del tema de Julián, si llegará a o no llegará esa oferta de la que tanto se habla”, comentó el directivo en palabras para TV Azteca, donde además reconoció que Quiñones desea quedarse el club tapatío, pero si llega la oferta correcta, la institución estará complacida en venderlo.

“Él quiere continuar, está muy contento, se siente identificado con los colores, ha generado una gran sinergia con la afición, pero también entiende que si llega una oferta que sea muy buena para él y para el club, se tiene que aprovechar”, comunicó Riestra, unas horas después de que estallara la noticia de que el equipo azulcrema está muy cerca de cerrar al jugador estrella del Atlas para el Apertura 2023.

Y no es por presionar, pero si las Águilas no se dan prisa con una oferta formal, el equipo rojinegro no tendrá más remedio que cerrarle las puertas, pues en el club se toman muy en serio la planeación y no estarán en suspenso durante todo el mercado sin saber si cómo conformará su aparato ofensivo.

“Hoy Julián está considerado, reporta con nosotros el 1 de junio y tiene contrato con el club por un buen periodo y trabajaremos en eso. Claro que llegará un punto en que si pasan los días y no llega nada, tendremos que decir ‘ahora aunque llegue ya no es tiempo’”, agregó Riestra, quien, por cierto, también reveló que Benjamín Mora se quedará como técnico, tras la mejor mostrada en las últimas fechas.

Quiñones tiene un valor de 6 millones de euros según Transfermarkt, pero para que Atlas se desprenda de su jugador estrella, tiene que llegar una propuesta lo suficientemente obscena. Quizá 18 millones sean suficientes para sonreírle a la pérdida de un ídolo.