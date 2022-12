Portero de Pumas, molesto ante el inminente fichaje de Sebastián Sosa

Pasan los años y Pumas sigue sufriendo en la portería, tanto así que el equipo está a punto de hacer oficial la llegada de un arquero uruguayo de 36 años, algo que para nada agrada a Julio González.

Aunque aún no es oficial la contratación, Sebastián Sosa ya está en México para reportar con el club auriazul y firmar contrato, por lo que González, titular con Universidad desde la salida de Alfredo Talavera, deberá aumentar su nivel si quiera mantener la estelaridad en el equipo.

“Claro que no me gusta que digan que quieren traer un portero, pero si lo traen tengo que competir como lo he hecho con todos los porteros que he estado. Yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, de mi trabajo, es futbol y todo puede pasar, pero yo estoy enfocado en lo mío, tengo año y medio de contrato y estoy muy feliz en el club”, dijo el arquero de 31 años en entrevista con Récord.

🚨 ¡El nuevo arquero de Pumas! 🚨



Sebastián Sosa llegó a la CDMX para confirmar su fichaje con los Universitarios #ElCanalDelMundial #SoloTienesQueDesearlo pic.twitter.com/xo2IQbF8jx — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 5, 2022

Al parecer González no fue capaz de convencer del todo a la directiva del club, pues por algo recurrieron a regresar a Sosa, quien en 2020 dejó la Liga MX tras varios torneos con Morelia (después Mazatlán).

“La verdad yo terminé muy molesto porque nos hicieron demasiados goles y eso a nadie le gusta. Las críticas siempre van a estar y más cuando los resultados no se dan, pero es parte de; no voy a mentir, me duele que me critiquen, no me gusta, pero muchas tienen fundamento porque me hicieron muchos goles, es el sentir de la afición y yo no lo voy a cambiar más que con actuaciones”, dijo el arquero mexicano.

¿Habrá manera en que Julio pueda mantener la titularidad aun con el inminente fichaje de Sosa? No parece muy probable que Universidad contrate un arquero del extranjero para tenerlo en la banca.