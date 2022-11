¿Por qué Pumas decidió contratar a Rafael Puente? Él mismo responde

Muchos se siguen preguntando por qué Pumas decidió contratar a Rafael Puente como director técnico.

¿Es que de verdad era el único que se ajustaba al presupuesto? ¿Acaso su habilidad para hablar pudo conmover hasta al mismísimo club de la Universidad Nacional? Tal vez fue una mezcla de ambas, pero por lo pronto el entrenador está muy contento de haberse ganado la oportunidad de dirigir a uno de los equipos más grandes del futbol mexicano después de dos años sin estar a cargo de un club de primera.

“He estado y estaré convencido que no hay nada más digno que pedir trabajo. Muchas veces las puertas no se deben de tocar, se deben de tumbar a golpes. Con base en la iniciativa que siempre me ha distinguido, me pronuncié con la idea de ser escuchado. De poder compartir lo que soy, lo que he aprendido, lo que me he equivocado y lo que me ha hecho madurar”, dijo Puente a FOX Sports México.

Ya en serio ¿por qué la gente de Pumas no quiere a Rafael Puente? No lleva ni 12 horas y la afición ya hizo tendencia el #FueraPuente, pero ¿por qué?

Pese a que en su última experiencia como director técnico, a cargo del Atlas, los resultados fueron desastrosos, el entrenador asegura haber aprendido muchísimo en estos dos años en donde tuvo una etapa como auxiliar de Ricardo Ferretti en los Bravos de Juárez; además de que seguramente irá mejorando como entrenador teniendo a Miguel Mejía Barón como directivo del club auriazul.

“Agradeceré eternamente a la directiva que haya accedido a escucharme. Imagínate lo bendecido que soy de haber asistido a un histórico como Ricardo Ferretti. Ahora tener la opción de ser entrenador con la mentoría y asesoría de Miguel Mejía Barón. Tendría que ser muy tonto y soberbio si no puedo absorber el conocimiento que me puedan dar estos dos personajes”, agregó el estratega de 43 años.

A pesar de las críticas y los reveses, Puente tuvo la seguridad y el atrevimiento de buscar a Pumas para ofrecerse como director técnico y esa ambición tuvo éxito, pues ahora está dirigiendo la pretemporada de cara al Clausura 2023.