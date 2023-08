Por no leer el reglamento, Gerardo Espinoza se queda sin Puebla y sin el Tri

El técnico no dirigirá a 'La Franja' y tampoco podrá regresar a la sub-23

Lo que resulta increíble es que ni Gerardo Espinoza, ni sus representantes, ni el Club Puebla ni la Selección Mexicana se hayan detenido a leer el reglamento para saber que el traspaso del técnico del Tri sub-23 al club de la Liga MX estaba prohibido. Ahora, el estratega se quedará sin trabajo.

No se puede culpar a Espinoza de preferir a un equipo de Primera División (así sea el club con la peor plantilla de la Liga MX y el cual marcha de último en el Apertura 2023) en vez de un cargo en las selecciones inferiores, pero sí de no haber revisado el reglamento de la Liga MX antes de renunciar.

Puebla anunció a su nuevo técnico, pero él no puede ejercer el cargo Así lo dictaminan los estatutos de la Liga MX

De acuerdo con el periodista David Medrano, Espinoza definitivamente no llegará al Puebla, pues el club no se arriesgará a perder por default todos los partidos que dirija el entrenador y él tampoco recuperará su cargo en la Selección, pues en la Federación no quedaron conformes con su dimisión del proyecto.

El reglamento de la Liga MX estipula que ningún entrenador de la Selección Mexicana que haya dejado su cargo durante el campeonato local en curso puede llegar en ese mismo certamen a dirigir en el torneo y como hasta la Jornada 5 Espinoza trabajaba en el Tri, no puede tomar al Puebla.