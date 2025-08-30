¡Perdonado! 'Chicharito' Hernández vuelve a la banca con Chivas

Enrique Gómez

Oficialmente, Chivas ha perdonado al ‘Chicharito’ Hernández por sus comentarios sobre las mujeres.

Después de cuatro partidos fuera de la convocatoria, el veterano delantero está disponible para jugar el partido por la Jornada 7 del Apertura 2025 contra Cruz Azul y si así lo considera el técnico Gabriel Milito, Javier podría ver sus primeros minutos de la campaña, en busca de su primer gol desde el 26 de febrero.

Aunque nunca se reveló cuál sería esa medida interna que tendría el Guadalajara contra Hernández después del video que subió a sus redes sociales en donde invita a las mujeres a “encarnar su energía femenina” con acciones como “recibir, limpiar y multiplicar”, trascendió que el club le impuso un castigo de cuatro partidos de suspensión, mismos que ya se cumplieron ante San Luis, Santos, Juárez y Tijuana.

🔴⚪️ ¡EL XI DE CHIVAS PARA LUCHAR POR EL TRIUNFO! ⚪️🔴



🙌🏻 ¡A DEJAR TODO EN EL TERRENO DE JUEGO! #ApuestaPorElRebaño en @calientesports 🔥👉🏻 https://t.co/lW6iHG8HYM pic.twitter.com/s3yKmqnJ9T — CHIVAS (@Chivas) August 31, 2025

El jugador de 37 años tampoco fue convocado para los partidos de la Leagues Cup en Estados Unidos.

Este es apenas el segundo partido de la temporada donde Javier sale a la banca para ponerse a disposición del entrenador, el primero fue justamente en la Jornada 2 (en el debut del ‘Rebaño’ en el Apertura 2025), pero se quedó en la banca sin ver minutos. De hecho, el exjugador del Real Madrid no ve actividad desde los 27 minutos que disputó el 15 de abril, en la victoria 1-0 contra el Puebla.

¿Jugará ‘Chicharito’ Hernández? Lo cierto es que ese es un evento indistinto para Chivas, pues desde que Javier regresó a la Liga MX en enero de 2024, solo tiene dos goles con el equipo y prácticamente no ha tenido trascendencia en la cancha. O sea, el grupo no lo echó de menos durante su castigo.