Reuters
Pedro Caixinha queda fuera de Bravos de Juárez
Cae una nueva cabeza en el Clausura 2026
Bravos de Ciudad Juárez despidió el domingo al director técnico portugués Pedro Caixinha debido a los malos resultados conseguidos en el torneo Apertura del fútbol donde registra tres derrotas en igual número de partidos.
Caixinha es cesado dos días después de que Bravos fue goleado en casa por Pumas UNAM en la tercera jornada.
"Ha concluido la relación laboral con el director técnico Pedro Caixinha y su cuerpo técnico. Agradecemos a Pedro y a su equipo de trabajo el tiempo, la entrega y el compromiso demostrados al asumir los retos de nuestra institución, deseándoles el mayor de los éxitos en el futuro", informó el club mexicano en un comunicado.
✈️ ¡Minneapolis, ahí te vamos! 🔛 pic.twitter.com/a3P426q9Ex— FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 3, 2026
Caixinha, quien deja al equipo en el último lugar del torneo Apertura sin unidades, fue designado técnico de Bravos en diciembre de 2025, y bajo su mando el club registró cinco triunfos, cuatro empates y 11 derrotas.
"El primer equipo quedará a cargo de un cuerpo técnico institucional liderado por Salvador Valero, hasta ahora director técnico de la categoría Sub-21", agregó el club.
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