Paulinho, comprometido a hacer historia con Toluca

Toluca es un club con gran tradición goleadora en el futbol mexicano. Nombres como Vicente Pereda, José Saturnino Cardozo, José Manuel Abundis, Bruno Marioni y Héctor Mancilla, entre otros, le han dado lustre al equipo escarlata y ahora, el recien llegado Joao Paulo Dias, 'Paulinho', quiere escribir su propia página.

El delantero portugués, quien procede del Sporting de Lisboa y se consolidó como un prolífico anotador, fue presentado por el director deportivo y también ex estrella de los Diablos Rojos, Antonio Naelson 'Sinha, con su nueva camiseta.

Nuestro delantero portugués Joao Paulo Dias “Paulinho” aseguró que la grandeza de Toluca FC y el proyecto que busca sumar títulos a la institución, lo convencieron de venir a México.



— Toluca FC (@TolucaFC) July 1, 2024

“Sé que Toluca es de los clubes con más títulos en México, con una afición increíble y agradecido por todo lo que hicieron para que yo viniera, y desde el primer minuto en que junto con el entrenador (Renato Paiva) hablaron conmigo de la posibilidad de estar acá, me sentí seguro de esta oportunidad".

Desde hacía varios meses, Paulinho, de 31 años, había buscado salir de Portugal para vivir sus últimos años dentro del futbol profesional y llegar a México, en específico al Toluca, representa una gran oportunidad de salir de la zona de confort que tenía en su país.

"Yo sé un poco de la historia de Toluca, que es uno de los clubes con más títulos, que es un lugar increíble, se vive un ambiente increíble en el estadio, pero también he tenido poco tiempo, el tiempo que he tenido para hacer exámenes, entrenar, tengo poco tiempo para salir y hasta para hablar con mi familia, pero como dije, no vine aquí para salir a caminar, viene acá para trabajar, para jugar, para ayudar al equipo a ganar, y es lo que voy a hacer".