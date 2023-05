Para Carlos Salcedo es "un sueño" llegar a Cruz Azul y a la Ciudad de México

Olviden lo que pudo decir en el pasado, para Carlos Salcedo es un sueño estar en Cruz Azul y se le nota la emoción de llegar a un equipo ‘grande’ del futbol mexicano y sobre todo, de jugar en la capital.

Aunque todavía no es oficial su contratación, el acuerdo entre Juárez, La Máquina y el defensa es total, por lo que a su llegada a la Ciudad de México, el jugador ya dio sus primeras palabras sobre lo que representa llegar a uno de los clubes más populares, ganadores e históricos del país y que además es dirigido por el ‘Tuca’ Ferretti, entrenador multicampeón.

“No ha sido fácil, no me visualizaba acá porque me había ido a la MLS, estaba con otros planes, pasó algo con mi esposa, tuve que regresar acá y se me brindó la oportunidad en Juárez y ahora que platiqué con ‘Tuca’, me motivó bastante; vengo muy bien físicamente, quiero esa revancha y hablar dentro del campo”, comentó el ‘Titán’ en un encuentro con reporteros en el aeropuerto capitalino.

Así recibieron a Carlos Salcedo en su llegada a CDMX para ser jugador de @CruzAzul .@FOXDeportes pic.twitter.com/2Tx9vE2VwI — Armando Melgar (@Armand_Mel91) May 24, 2023

“Es un sueño, sabemos lo que representa Cruz Azul, no me la creo, estoy contento de llegar a la magnitud de esta institución, sé lo que conlleva estar acá, siempre me visualice jugando en la capital y se me cumple. Tengo muchos sentimientos y ganas de aportar”, agregó el defensa de 29 años.

Con experiencia en Italia y Alemania, además de su paso por la MLS, Chivas, Tigres y Juárez, Salcedo tiene un gran cartel, quizá por eso su contratación no le salió nada barata a La Máquina, la cual tuvo que pagarle 5 millones de dólares a Juárez y acordar un contrato de dos años con el futbolista, aunque con la posibilidad de ampliarse a uno más conforme a su rendimiento.

Se esperan muchos movimientos en Cruz Azul para la próxima temporada y por lo pronto la directiva ya le cumplió al ‘Tuca’ su primera petición: traer al jugador que dirigió en Juárez y en Tigres.