Para Brian Rodríguez, llegar al América es un paso más

El uruguayo no considera que el América sea aún el más grande reto de su carrera

Este lunes Brian Rodríguez fue presentado de manera oficial con el América. El futbolista uruguayo de 22 años vestirá el número 7 y pese a llegar a uno de los clubes más importantes de México y el continente, este no considera que sea el reto más destacado en su trayectoria.

"No sé si sea el mayor reto de mi carrera, pero sí sé dónde estoy. Es un gran equipo y daré todo de mí cuando me toque. Lo veo como un gran objetivo, no lo veo como el reto más grande de mi vida. Tengo 22 años y nada, dar lo mejor de mí".

Héctor González Iñárritu y Santiago Baños le dan la bienvenida oficial a @Brodriguez_16 el nuevo número 7⃣#SomosAmérica 🦅🔵🟡 pic.twitter.com/MI503myWGF — Club América (@ClubAmerica) August 29, 2022

Por otra parte, reconoció que fueron muchos los factores que lo convencieron de llegar al conjunto de Coapa, especialmente por la confianza que le otorgó el mismo club de venir a México. Además, destacó que su intención de venir al conjunto azulcrema también fue clave, pues era un deseo que él mismo tenía:

"Se hizo posible gracias a muchas personas. La confianza del América fue fundamental. Muy contento de llegar a un equipo tan grande y mis expectativas lo son. Lograr objetivos que el club tiene y portar mi granito de arena en lo que pueda. El América demostró que tenía mucha confianza en mí, el cuerpo técnico, allegados y la gente. El querer mío también, si el jugador no lo quiere cambian muchas cosas, yo sí quería estar acá, cumplir mis objetivos y venir a un equipo muy grande. Estoy muy contento y orgulloso de estar acá”".