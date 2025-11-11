'Paco' Palencia recuerda a Cruz Azul, Pumas y Chivas en su ascenso al Salón de la Fama

Enrique Gómez

Hijo consentido del Cruz Azul, jugador reconocido en Chivas, dos veces campeón con Pumas y doblemente mundialista, Francisco Palencia ya era una figura inolvidable en el futbol mexicano, pero esta noche acaba de ascender a la inmortalidad al ser investido al Salón de la Fama, generación 2025.

Junto a Palencia, otros 17 exjugadores, además de la exseleccionada mexicana Guadalupe Tovar, ingresaron al Salón de la Fama del Futbol Nacional e Internacional que se encuentra en Pachuca.

Dentro de los discursos memorables, Francisco Palencia e Ignacio Ambriz (dos históricos de la Selección Mexicana), se destacaron, pues mientras ‘Paco’ encontró la manera de decirlo todo antes de que las lágrimas lo vencieran por completo, ‘Nacho’ se rompió varias veces en el escenario.

“Primero quiero darle las gracias a Grupo Pachuca y al Salón de la Fama por hacer estos homenajes cuando estamos vivos”, dijo el ‘Gatillero’, último investido de la ceremonia en el auditorio Gota de Plata. “Agradecer a mi familia, mis padres, que nunca he dejado de pensar en ellos, a mi esposa, a mis hijos".

¡NUESTRO 'GATILLERO'! 🥹🇲🇽🙌 Juan Francisco 'Paco' Palencia, leyenda de la Selección Mexicana y la Liga MX, totalmente agradecido al ser exaltado al Salón de la Fama del Futbol Internacional. #LaCasaDeLosInmortales pic.twitter.com/R4RUORBjXR — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 12, 2025

La 14° generación del Salón de la Fama estuvo compuesta por Iker Casillas, Ronald Koeman, Dunga, Diego Forlán, René Higuita, Gary Lineker, Gerardo Torrado, Ignacio Ambriz, Guadalupe Tovar, Abby Wambach, Milton Queiroz 'Tita', Osvaldo Castro, Bernardo ‘Manolete’ Hernández, Ubaldo Matildo Fillol, José Martínez ‘Pirri’.

Darle gracias al futbol por regalarnos estos momentos tan especiales, tan lindo. No quiero dejar de mencionar a Cruz Azul, donde me formé, al Espanyol que me abrió las puertas y sobre a todo a Pumas por darme la oportunidad”, remembró el actual panelista de FOX Deportes, quien ganó un título de liga con La Máquina, dos con Universidad y jugó las Copas del Mundo de 1998 y de 2002.

Ignacio Ambriz, muy tocado al recordar a sus padres

El actual director técnico del León y un reconocido exjugador por su potencia para pegarle al balón, en especial con Necaxa y la Selección Mexicana, fue uno de los más animados por el público gracias a todas las anécdotas y menciones especiales que compartió al momento de su investidura.

“A los clubes que me permitieron formar parte de ellos, que me ayudaron a saber competir, saber ganar, saber lo que significa jugar al futbol. Una mención muy especial para mi padre, que me enseñó a ser un hombre trabajador y honesto y aunque ya no esté conmigo, espero esté muy contento de lo que he realizado”, comentó ‘Nacho’, campeón con Necaxa y con México (Copa Oro) en su etapa como jugador.

“Quiero compartir cuando le dije a mi mamá ‘con estas patas de perro que dices que tengo voy a travesar todo el mundo’. Gracias a Dios lo he logrado”, agregó un emocionado Ignacio Ambriz, quien como técnico ya lo ganó casi todo: una Liga MX, una Copa de Campeones de CONCACAF y una Copa MX.

Investidura muy especial a nivel internacional por celebrar a Iker Casillas y a René Higuita, pero también con mucha sentimiento mexicano por reconocer a hombres como Palencia y Ambriz.