'Paco' Palencia recuerda a Cruz Azul, Pumas y Chivas en su ascenso al Salón de la Fama

Investidura muy especial para el 'Gatillero' y para Ignacio Ambriz

Hijo consentido del Cruz Azul, jugador reconocido en Chivas, dos veces campeón con Pumas y doblemente mundialista, Francisco Palencia ya era una figura inolvidable en el futbol mexicano, pero esta noche acaba de ascender a la inmortalidad al ser investido al Salón de la Fama, generación 2025.

Junto a Palencia, otros 17 exjugadores, además de la exseleccionada mexicana Guadalupe Tovar, ingresaron al Salón de la Fama del Futbol Nacional e Internacional que se encuentra en Pachuca.

Dentro de los discursos memorables, Francisco Palencia e Ignacio Ambriz (dos históricos de la Selección Mexicana), se destacaron, pues mientras ‘Paco’ encontró la manera de decirlo todo antes de que las lágrimas lo vencieran por completo, ‘Nacho’ se rompió varias veces en el escenario.

“Primero quiero darle las gracias a Grupo Pachuca y al Salón de la Fama por hacer estos homenajes cuando estamos vivos”, dijo el ‘Gatillero’, último investido de la ceremonia en el auditorio Gota de Plata. “Agradecer a mi familia, mis padres, que nunca he dejado de pensar en ellos, a mi esposa, a mis hijos".

La 14° generación del Salón de la Fama estuvo compuesta por Iker Casillas, Ronald Koeman, Dunga, Diego Forlán, René Higuita, Gary Lineker, Gerardo Torrado, Ignacio Ambriz, Guadalupe Tovar, Abby Wambach, Milton Queiroz 'Tita', Osvaldo Castro, Bernardo ‘Manolete’ Hernández, Ubaldo Matildo Fillol, José Martínez ‘Pirri’.

Darle gracias al futbol por regalarnos estos momentos tan especiales, tan lindo. No quiero dejar de mencionar a Cruz Azul, donde me formé, al Espanyol que me abrió las puertas y sobre a todo a Pumas por darme la oportunidad”, remembró el actual panelista de FOX Deportes, quien ganó un título de liga con La Máquina, dos con Universidad y jugó las Copas del Mundo de 1998 y de 2002.

Frases inmortales de Iker Casillas y Gary Lineker, nuevos 'Salones de la Fama'

“Estoy encantado de estar en Pachuca, en México y formar parte de un cuadro de honor con todas estas figuras. Me da mucha alegría estar aquí”: Iker Casillas, exportero de España.
“¿Consejo para los arqueros mexicanos antes del Mundial? Que hagan su trabajo lo mejor posible que aprendan y contribuyan a ayudar al equipo y que las paren todas”: Iker Casillas.
“Mi mayor legado fue que la FIFA cambiara la regla para que los arqueros jugaran con los pies. Las jugadas de escorpión fueron para dar alegría al futbol”: René Higuita, exportero colombiano.
“¿331 goles y ninguna tarjeta amarilla ni roja? Quizá porque nunca hice una entrada… no sé”: Gary Lineker, exdelantero de Inglaterra.
“Antes era más difícil recibir tarjetas. Para un goleador es importante tener la concentración, pero creo la razón es porque soy bastante tranquilo”: Lineker.
“Fueron muy difíciles los cuartos de final de México 1986 contra Argentina por la ‘mano de Dios’ de Diego y también el mejor gol del Mundial, tengo mucho respeto por Diego. Volver a México es muy especial”, Lineker.
“Hay que confiar en nosotros, debemos confiar en los jugadores, es la única manera en la que podemos aspirar a lograr cosas importantes. México está para competir bien, hay que ir paso a paso”: Francisco Palencia, exdelantero mexicano.
“Gil Mora es un talento, lo ve jugando más adelante. Pero veo a Edson y a Erik Lira como esos jugadores que pueden darle equilibrio al equipo, Serán opciones que Javier tenga en la baraja de posiciones para que puedan darle fortaleza del equipo”: Gerardo Torrado, excapitán de la Selección Mexicana.
“No hemos vuelto a ver los legendarios porteros ha había antes en el futbol español. Cañizares, Casillas, Víctor Valdez, Pepe Reina… España ha tenido buenos porteros y ahora no existe un denominador claro, pero creo que el seleccionador está capacitado para elegir al mejor que corresponde para cada partido”: Casillas.
Parte de los investidos al Salón de la Fama 2025.

Ignacio Ambriz, muy tocado al recordar a sus padres

El actual director técnico del León y un reconocido exjugador por su potencia para pegarle al balón, en especial con Necaxa y la Selección Mexicana, fue uno de los más animados por el público gracias a todas las anécdotas y menciones especiales que compartió al momento de su investidura.

“A los clubes que me permitieron formar parte de ellos, que me ayudaron a saber competir, saber ganar, saber lo que significa jugar al futbol. Una mención muy especial para mi padre, que me enseñó a ser un hombre trabajador y honesto y aunque ya no esté conmigo, espero esté muy contento de lo que he realizado”, comentó ‘Nacho’, campeón con Necaxa y con México (Copa Oro) en su etapa como jugador.

“Quiero compartir cuando le dije a mi mamá ‘con estas patas de perro que dices que tengo voy a travesar todo el mundo’. Gracias a Dios lo he logrado”, agregó un emocionado Ignacio Ambriz, quien como técnico ya lo ganó casi todo: una Liga MX, una Copa de Campeones de CONCACAF y una Copa MX.

Investidura muy especial a nivel internacional por celebrar a Iker Casillas y a René Higuita, pero también con mucha sentimiento mexicano por reconocer a hombres como Palencia y Ambriz.

Dos porteros muy distintos agradecieron a México y tuvieron palabras muy emotivas

