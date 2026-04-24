Enrique Gómez
Pachuca y Pumas 'adelantan' la Liguilla, pero ¿quién llega mejor?
Aquí la comparación total entre ambos equipos para este duelo por la Jornada 17
Un duelo de ‘alta Liguilla’ es el que se vivirá en la cancha del Estadio Hidalgo. Pachuca y Pumas han sido dos de los equipos más constantes en el Clausura 2026, tanto que Universidad es el único que aún podría arrebatarle el liderato a Chivas, mientras que, si los ‘Tuzos’ ganan, tomarán el segundo puesto.
Pero ¿quién es mejor equipo? El club capitalino tiene un plantel ligeramente más valioso y posee el segundo mejor ataque del torneo, mientras que el conjunto de Esteban Solari vino de menos a más en el certamen y hasta su caída en la fecha pasada, mantenía posibilidades reales de terminar como líder.
Así llegan ambos equipos para este partido por la última fecha de la fase regular:
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