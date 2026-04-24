Pachuca y Pumas 'adelantan' la Liguilla, pero ¿quién llega mejor?

Enrique Gómez

Un duelo de ‘alta Liguilla’ es el que se vivirá en la cancha del Estadio Hidalgo. Pachuca y Pumas han sido dos de los equipos más constantes en el Clausura 2026, tanto que Universidad es el único que aún podría arrebatarle el liderato a Chivas, mientras que, si los ‘Tuzos’ ganan, tomarán el segundo puesto.

Pero ¿quién es mejor equipo? El club capitalino tiene un plantel ligeramente más valioso y posee el segundo mejor ataque del torneo, mientras que el conjunto de Esteban Solari vino de menos a más en el certamen y hasta su caída en la fecha pasada, mantenía posibilidades reales de terminar como líder.

Así llegan ambos equipos para este partido por la última fecha de la fase regular: