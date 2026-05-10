Pachuca enterró el sueño del tricampeonato del Toluca y lo echó de la Liguilla

Héctor Cantú

La era de dominio de los Diablos Rojos del Toluca terminó con la eliminación de los Diablos del torneo Clausura 2026 tras caer por 2-0 ante los ‘Tuzos’ del Pachuca.

El actual campeón del futbol mexicano fue superado de nueva cuenta por unos ‘Tuzos’ que ahora se presentan como el ‘Caballo negro’ de la Liguilla.

Un nuevo gol de vestidor terminó por encaminar a los locales rumbo a la victoria. Una falta dentro del área fue la llave para que Enner Valencia aumentara la ventaja de los ‘Tuzos’ desde el manchón penal.

¡Y llegó el primer gol del partido! 💙🦫



De nueva cuenta Enner Valencia se hace presente en esta serie para la felicidad de los @Tuzos. 🇪🇨#LaLigaDeLaAfición | #CFPACTOL | #CFVUELTApic.twitter.com/cMqE7N3gB5 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 10, 2026

Toluca resintió demasiado la ausencia de Paulinho, quien se resintió físicamente y, para no arriesgarlo, quedó fuera de la convocatoria.

Con los Diablos obligados a ir al frente para marcar los dos goles que lo llevaran a las semifinales, los espacios quedaron descubiertos y Pachuca los aprovechó.

En la segunda mitad llegó el tanto definitivo que obligó al Toluca a marcar cuatro tantos y con el que quedó eliminado del campeonato mexicano.

Kendy fue el encargado de poner el último clavo al ataúd escarlata que decidió poner toda la carne al asador para la Concacaf Champions Cup, torneo donde disputará la final el próximo 30 de mayo.

Pachuca, por su parte esperará a la definición del duelo entre América y Pumas para conocer a su rival en las semifinales.