Pachuca encajó su tercera derrota consecutiva en casa... y contra Querétaro

EFE

El uruguayo Santiago Homechenko y el ecuatoriano Jhojan Julio anotaron un gol cada uno para darle al Querétaro un triunfo por 0-2 sobre el Pachuca, que sumó su tercer revés seguido en casa en el Apertura del fútbol mexicano.

En un duelo por la Jornada 9 en el que jamás se sintió cómodo, el Pachuca acrecentó su crisis. Después de ganar cuatro partidos seguidos en el arranque del torneo, suma un empate y cuatro derrotas en sus último cinco encuentros.

Colocado en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, los Gallos salieron a presionar en campo de su rival y en el minuto 11 cosecharon los frutos de su osadía. Homechenko convirtió un penalti, tras una falta en el área del argentino Sergio Barreto.

Pachuca, que llegó al juego con un empate y tres derrotas en sus últimos cuatro juegos, salió en busca de la igualada ante un rival bien parado atrás.

Ya se escucha el ‘Fuera Lozano’ en el Estadio Hidalgo

En el 37 el ecuatoriano Enner Valencia estuvo cerca de empatar el duelo, pero la defensa despejó la pelota.

Querétaro encontró el contraataque que buscaba en el 45+9 y puso el 0-2 con un remate cruzado de Julio, de pierna derecha.

En la segunda mitad, el Querétaro mantuvo el orden atrás con una zaga liderada por el mundialista Diego Reyes. Los Tuzos dominaron en gran parte del tiempo, pero hicieron poco con la pelota y el descontento de la afición se dejó sentir en contra del técnico Jaime Lozano.

Los Gallos sumaron su segundo triunfo con un empate, seis derrotas y siete unidades. Se mantienen en el penúltimo escaño, aunque a un punto del duodécimo. Pachuca va séptimo con 13 unidades.