Pachuca, Chivas y la 'final adelantada' por clasificar a la Liguilla

Enrique Gómez

No hay equipos más parejos que Pachuca y Chivas a estas alturas del torneo. Solo un punto los separa en la tabla de posiciones, ambos tienen una cultura de brindarle oportunidad a los jóvenes y además, solo una posición los distancia en la clasificación de equipos más valiosos del futbol mexicano acuerdo con Transfermarkt.

¿Se verá esa paridad en la cancha del Estadio Hidalgo? Este duelo es toda una ‘final’ por quedarse con el último lugar que clasifica directo a los cuartos de final de la Liga MX, el cual, de momento, está en poder del Guadalajara, luego del tremendo repunte que tuvo en las últimas semanas.

Así llegan ambos equipos a su duelo por la Jornada 16 del Apertura 2025: