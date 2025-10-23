Pachuca anuncia la salida de la 'Chofis' López

Héctor Cantú

Los Tuzos del Pachuca han tomado una decisión radical, pero necesaria, luego de dar de baja a Javier ‘La Chofis’ López de su plantilla.

El club hidalguense ha comunicado la decisión de mutuo acuerdo ante el bajo rendimiento del futbolista mexicano, quien no ha sido convocado en las últimas cinco jornadas de manera consecutiva.

'Chofis' López vive su mejor temporada y con un golazo le dio la victoria a Pachuca

Lo que inició como una aventura productiva para ambas partes, terminó convirtiéndose en un auténtico dolor de cabeza. La ‘Chofis’, quien incluso fue enviado al equipo Sub 21 para jugar las jornadas 4 y 5, pasó de ser un referente del equipo a ser un nulo aportador a la causa Tuza.

Esta decisión extraña aún más debido al calendario, pues aún restan tres jornadas para que el torneo Apertura 2025 llegue a su final, por lo que podría considerarse una decisión un tanto prematura.

En el comunicado, el club le deseó el mayor de los éxitos al polémico futbolista en su futuro inmediato.