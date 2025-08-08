Las campeonas Tuzas dieron golpe en el 'Volcán'

Redacción FOX Deportes

Pachuca dio un golpe de autoridad en la Liga MX Femenil al derrotar 3-2 a Tigres este viernes 15 de agosto en el Estadio Universitario.

Las Tuzas, con un partido intenso y lleno de variantes ofensivas, se llevaron tres puntos de oro en una cancha donde pocos equipos logran imponerse. El encuentro fue dinámico desde el arranque y mantuvo a los aficionados al filo de la butaca hasta el silbatazo final.

Tigres pegó primero con un gol de María Sánchez al minuto 19, desatando la algarabía local. Sin embargo, Pachuca no tardó en reaccionar y encontró el empate al 41’ gracias a la experiencia y olfato goleador de Charlyn Corral. El cierre del primer tiempo fue parejo, con llegadas en ambas áreas, pero las hidalguenses dejaron claro que no estaban dispuestas a ceder terreno fácilmente.

Apenas arrancando el complemento, Ohale Osinachi apareció al 47’ con un remate certero tras un tiro de esquina que puso adelante a las Tuzas.

La respuesta felina fue inmediata: al 57’, Diana Ordóñez emparejó los cartones, confirmando el ida y vuelta que caracterizó el duelo. El partido se convirtió en un choque de estrategias, con ambas escuadras buscando inclinar la balanza a su favor.

El desenlace llegó al 75’, cuando Chinwendu Ihezuo definió tras una gran asistencia de Corral, firmando el 3-2 definitivo. Pachuca defendió con orden los últimos minutos y salió del Volcán con una victoria que refuerza sus aspiraciones en el Apertura 2025. Tigres, pese al esfuerzo, se quedó con las manos vacías y con la lección de que en esta liga ya ningún rival es cómodo, ni siquiera en casa.