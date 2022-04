¿Otro técnico interino que se queda en Chivas? A Ricardo Cadena le gustaría

Las últimas veces que Chivas ha dejado en el cargo a técnicos que llegaban como interinos, las cosas no le han ido bien, pero quizá con Ricardo Cadena sea diferente… ¿verdad?

El entrenador que le cambió la cara al Guadalajara (tres victorias consecutivas) desde que se fue Marcelo Michel no se hace ilusiones con mantenerse en la institución, pero vaya que le gustaría.

“Voy paso a paso, yo me veo en el próximo compromiso y con el favor de Dios en la siguiente fase, después es algo que no está en mis manos, no me corresponde, pero yo estoy feliz, claro que me gustaría porque soy de la institución, soy un tipo que vive de futbol, que está agradecido con esta institución que me vio nacer y crecer”, comentó el estratega a Marca Claro.

El estratega destacó el trabajo del anterior entrenador, pues dejó un vestidor unido y un buen trabajo en el grupo, algo que facilitó el trabajo para que los resultados empezaran a llegar.

“Encuentras a un grupo golpeado por la derrota, sin embargo, encuentro también un vestidor muy fuerte, muy unido y con vergüenza y coraje. En lo deportivo, el equipo desarrolló muy buenos pasajes en los partidos y venía haciendo cosas interesantes, cosas que ayudaron mucho a que con mi incorporación sacara ventajas”, analizó el entrenador de cara a la Jornada 17 del Clausura 2022.

Con el repunte tras el cambio de técnico, Chivas pasó de ser de los peores cinco equipos a uno de los primeros ocho, por lo que, en la última fecha, solo buscará mejorar su posición en la tabla para tener en caso el duelo por la reclasificación.