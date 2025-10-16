Nueve meses después, Carlos Salcedo puede debutar con Rayados

Redacción FOX Deportes

Si Sergio Ramos llegó al Monterrey a principios de año y se convirtió en uno de los ‘bombazos’ más grandes en la historia de la Liga MX mucho se debió a la increíblemente desafortunada lesión de Carlos Salcedo en su primer día.

El defensa mexicano fue anunciado como refuerzo de Rayados en enero, pero ni siquiera pudo debutar porque en su primer entrenamiento se rompió el ligamento cruzado. Esa desgracia ha tenido al jugador alejado de las canchas, pero, nueve meses después, está listo para debutar con el club regiomontano.

El exjugador de Chivas, Tigres, Cruz Azul y Juárez podría ver minutos en el partido del 18 de octubre contra Pumas, en el Estadio BBVA.

🚨 ATENCIÓN, 'PANDILLA' 🚨



Rayados podría recuperar piezas importantes para el duelo de este sábado ante Pumas, ya que Carlos Salcedo y Sergio Canales se perfilan para regresar al once inicial de Domènec Torrent.



Ambos futbolistas han dejado atrás sus respectivas lesiones y se… pic.twitter.com/bNFy5asMPF — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 15, 2025

El problema es que el equipo regiomontano parece estar excelentemente cubierto en la defensa, pues, aunque Sergio Ramos no jugó el partido pasado por prevención, está en perfecto estado. Además, el equipo ha respondido bien con Stefan Mediana como segundo central y Héctor Moreno de recambio.

Aun así, por algo Rayados se fijó en Salcedo antes de fichar a Ramos y después esa desafortunada lesión en su primer entrenamiento, el ‘Titán’ de 32 años está listo para su quinta aventura en el futbol mexicano.

Rayados marcha en tercer lugar del Apertura 2025 con 26 puntos, dos menos que el líder Toluca y de pronto, ha ganado más músculo con la recuperación de Salcedo.