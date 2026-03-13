No brilló, pero América mantuvo su dominio sobre Mazatlán

Hiram Marín

El América volvió a la senda del triunfo al imponerse 2-0 al Mazatlán, en el cierre de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. Las Águilas aprovecharon su dominio en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para sumar tres puntos importantes en un partido que se mantuvo cerrado durante buena parte del primer tiempo.

El equipo de André Jardine abrió el marcador poco antes del descanso. El brasileño Raphael Veiga apareció en el área para firmar el 1-0 al minuto 43, premio a la insistencia ofensiva de los azulcremas tras varios intentos sobre el arco visitante. Mazatlán trató de responder en el complemento con algunos contragolpes, pero no logró encontrar claridad en el último tercio del campo.

Con el paso de los minutos el América controló el ritmo del encuentro y terminó por asegurar la victoria en la recta final.

El brasileño Vinícius Lima marcó el segundo tanto al minuto 81, gol que sentenció el partido y confirmó el dominio local en un duelo que se mantuvo trabado en varios lapsos.

Con el triunfo 2-0, América cerró la jornada con tres puntos valiosos que lo mantienen en la pelea por los puestos de clasificación a la liguilla del Clausura 2026.

Mazatlán, por su parte, volvió a quedarse sin reacción ofensiva y continúa en la parte baja de la tabla tras un encuentro en el que nunca logró equilibrar el control que ejercieron las Águilas durante gran parte del partido.