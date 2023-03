Niega Jurgen Damm haber sido separado del América

Luego de que este jueves se dieron a conocer versiones de que había sido separado del primer equipo del América, Jurgen Damm habló con los medios de comunicación con el objetivo de aclarar la situación y desmentir dicha separación.

"Para nada. Gracias a Dios en mis 12 o 13 años de carrera he sido intachable. Pueden preguntar a 'Tuca' Ferretti, al 'Ojitos' Meza, Miguel Herrera; siempre he sido un jugador muy disciplinado, el primero en llegar, el último en irme, siempre trabajando. Nada de lo que se dice es verdad. Yo estoy tranquilo porque sé que todo está bien, le pueden preguntar a Baños y Da iego Ramírez. Yo tranquilo porque sé que todo lo que se habla no es verdad".

¿Recuerdan que Jurgen Damm seguía en América? Pues ya no El delantero fue separado del club con solo 127 minutos jugados en dos torneos

Damm negó además que director técnico Fernando Ortiz lo tenga marginado, pues aunque no ha tenido los minutos que hubiera querido, sabe que las Águilas tienen un plantel amplio y no todos pueden jugar siempre.

"Claro, totalmente falso. Todo jugador quiere estar jugando, quiere tener minutos, pero en ningún momento hubo algo de eso. Yo siempre he trabajado y estoy a disposición del técnico, creo que lo más importante es que al grupo le vaya bien y en ese sentido América ha hecho un gran torneo, ha tenido grandes juegos y no queda más que trabajar hacer las cosas bien. Este es el equipo más caro y por ende hay mucha competencia, mucha calidad, así que es entendible, no queda más que seguir trabajando".

Y añadió: "Hoy vamos a hacer un trabajo con la Sub 20, pedí jugar, tener regularidad con ellos y por eso vine a entrenar, pero estoy considerado con el primer equipo, a eso es a lo que me refiero".

¡Se salió de control! Jurgen Damm festeja como CR7 en la calle "Jurgen, Jurgen": Jugadores y fans de las Águilas pidieron que Damm hiciera su (des)gracia

Damm reconoció que en su posición es complicado brillar en el América, pues hay jugadores de gran calidad, pero cuando ha tenido la oportunidad ha demostrado que puede cumplir.

"Zendejas y Leo, que son los que juegan en mi posición, han andado muy bien y no me han dado oportunidad. Zendejas cuando estuvo lo hizo muy bien, ahorita Leo Suárez entró, le tocó su oportunidad y lo ha hecho muy bien. Esto es así, el futbol es de oportunidades, ellos las están aprovechando y me queda esperar, pero cuando me toque no soltarla porque en un equipo como América la competencia es muy fuerte y todas las oportunidades son fundamentales".