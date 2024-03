Néstor Araujo quiere salir del olvido en el América

El mundialista Néstor Araujo, defensa del campeón América, afirmó que luego de su lesión se siente con la mente fortalecida para pelear por ser titular en su equipo y abrirse espacio de nuevo en la selección nacional.

"Ha sido complicado. Me he comido muchas cosas; la recuperación fue difícil, pero mentalmente estoy más fuerte. Acepté mi realidad y ahora lo que necesito es obtener de nuevo esa oportunidad para jugar y no voy la voy a soltar cuando se dé", subrayó el seleccionado en Catar 2022.

En septiembre del año pasado Araujo sufrió una rotura del ligamento de la rodilla derecha, lesión que lo dejó fuera del Apertura 2023 y lo borró de las convocatorias de la Selección Mexicana.

El exjugador del Celta de Vigo de la liga española volvió al cuadro titular el 9 de marzo pasado en la undécima jornada del Clausura 2024 en el triunfo de las Águilas 2-0 sobre Tigres UANL, aunque regresó la banca en la duodécima fecha en la que América empató 0-0 con Guadalajara.

¿Cómo entrena Javairô Dilrosun? 🤔



¡Seguimiento personal con nuestro holandés! 🦅 pic.twitter.com/z1nEQQFb2E — Club América (@ClubAmerica) March 28, 2024

Araujo, quien llegó a las Águilas para el Apertura 2022, habló de la frustración que sintió en estos meses de recuperación y en su regreso al primer equipo.

"Ha sido difícil, no hablé de ello con nadie. No tienes minutos, no te voltean a ver, pero quiero jugar y debo hacer las cosas bien para tener la oportunidad porque si fallas el técnico no te pondrá, por eso trato de trabajar duro", explicó.

En los próximos días las Águilas estarán sometidas a una intensa actividad en la liga local y en la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Este viernes en la Jornada 13 del torneo local recibirán a San Luis en el Azteca y en la 14, el 6 de abril, visitarán a Santos Laguna El próximo martes visitarán al New England Revolution de la MLS en el juego de ida de cuartos de final de 'Concachampions'. El juego de vuelta será el 9 de abril en el Azteca.