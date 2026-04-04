Necaxa ya tomó ritmo en casa y Mazatlán lo sufrió

Hiram Marín

Necaxa derrotó 2-1 a Mazatlán este 3 de abril en el Estadio Victoria, en un duelo directo por escalar posiciones en el Clausura. Los Rayos aprovecharon su localía y marcaron el ritmo desde el arranque, con intensidad en medio campo y contundencia en momentos clave.

El marcador se abrió temprano con anotación de Javier Ruiz, quien definió para el 1-0 y desató el impulso local. Mazatlán reaccionó antes del descanso y encontró el empate gracias a Fábio Gomes, que igualó el encuentro y mantuvo a los visitantes con vida en un partido equilibrado.

#NECvsMTZ | 2-1 | ¡Lo ganaron los Rayos! Triunfo en casa con goles de Javier Ruíz y @alexispl82.



¿Jugador del partido? #FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/esd5rUIu6u — Club Necaxa (@ClubNecaxa) April 4, 2026

En la segunda mitad, el juego se cerró y se volvió más físico, pero Necaxa encontró el gol de la diferencia en una acción a balón parado. Alexis Peña apareció para marcar el 2-1 definitivo, inclinando el duelo para los locales y confirmando su mejor momento en casa.

Con este resultado, Necaxa llegó a 16 puntos y se mantiene en la pelea por puestos de Liguilla, mientras que Mazatlán se quedó con 11 unidades y continúa en la parte baja de la tabla. El triunfo reafirma la fortaleza de los Rayos como locales y complica el panorama de los Cañoneros en el cierre del torneo.