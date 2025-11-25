Necaxa despidió a Fernando Gago y el técnico deseado está en la liguilla

Redacción FOX Deportes

Necaxa anunció este miércoles el despido del argentino Fernando Gago como su entrenador, con quien no alcanzó el repechaje en el torneo de Apertura.

Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución.



La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo. — Club Necaxa (@ClubNecaxa) November 26, 2025

"El Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La directiva ya trabaja en la definición del director técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo", escribió el Necaxa en un comunicado.

Gago llegó al Necaxa al inicio del Apertura, pero fue cesado luego de no lograr un buen funcionamiento del equipo. Terminó el certamen en la posición 13 con 17 puntos, producto de cuatro triunfos, cinco empates y ocho derrotas que no le alcanzaron para ubicarse entre el séptimo y décimo puesto para jugar el play in.

Entre los nombres que suenan para sustituir a Gago en el Necaxa está el del uruguayo Martín Varini, quien tuvo un destacado Apertura con el modesto Juárez, equipo al que luego de superar en el repechaje al Pachuca, tiene en los cuartos de final, en los que se eliminará con el campeón Toluca.