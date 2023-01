Nadie puede culpar a Diego Cocca, el técnico mejor pagado en la historia

Todavía no se sabe cómo recibirá la afición del Atlas a Diego Cocca cuando se presente en el Estadio Jalisco en febrero, pero después de ver el contrato que le ofreció Tigres al entrenador, se puede entender por qué el argentino cambió sus planes y optó por tomar al equipo felino para este torneo.

Casi Cuatro millones de dólares al año es más de lo que ganaba el ‘Tata’ Martino con la Selección Mexicana y más de lo que ha recibido cualquier entrenador en la historia del futbol mexicano y eso fue exactamente lo que el club regio le ofreció a Cocca para que cambiara su decisión de esperar una oferta de Europa.

El bicampeón rojinegro, quien por voluntad propia decidió dejar al equipo como ídolo al final del torneo pasado, aseguró que no tenía ningún proyecto en puerta y que se alejaba del club “por amor” y por estar convencido que era lo mejor para la institución, por lo que sorprendió muchísimo que al poco tiempo firmara con Tigres, que despidió a Miguel Herrera semanas después de concluir el certamen.

De acuerdo con el periodista David Medrano, el sueldo de Cocca casi duplica lo que se le pagaba al ‘Piojo’ y al ‘Tuca’ Ferretti, por lo que el estratega que desactivó la maldición más famosa del futbol mexicano en el Apertura 2021 y el Clausura 2022 es el entrenador mejor pagado en la historia de la Liga MX. Por demás está decir que se espera mucho de él; cuando menos, igualar lo hecho en Atlas.

Al momento, el argentino tiene al club universitario en la cima del torneo con dos victorias y un empate en estas primeras tres fechas.

Claro que a la afición del Atlas no le gustó que Cocca fichara en Tigres después de irse por decisión propia del club, pero es que la oferta simplemente no se podía rechazar, por lo que no se esperan más que aplausos y agradecimientos por parte del público para el duelo ante Tigres el 18 de febrero.